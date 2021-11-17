الاحتفاظ بإمام جامع بسبب استيلائه على مليار

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 19:04 قراءة: 0 د, 7 ث
      
تم اليوم الاحتفاظ بإمام جامع "..." بالعاصمة من قبل أعوان القرجاني، وذلك على خلفية اتهامه للاستيلاء على مبلغ مالي ناهز المليار باستعمال التدليس .

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