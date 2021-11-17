على علاقة بقضية مقتل الشاب ادم بوليفة :القضاء يصدر حكمه على مريم الدباغ

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 18:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
باب نات - قضت اليوم الأربعاء الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق الكرونيكور مريم الدباغ التى اتهمهت بالادلاء بشهادة زور في علاقة بقضية مقتل الشاب ادم بوليفة في إحدى الملاهي الليلية بشارع محمد الخامس من قبل أعوان حراسة .
وللتذكير بأنه تم فتح بحث قضائي في حق مريم الدباغ على خلفية ظهورها اعلاميا صحبة شاب أفاد بأنه شاهد عيان حول واقعة مقتل الشاب آدم بوليفة بأحد نزل وسط العاصمة، وتم اتهام الدباغ بحمل شخص على الإدلاء بالشهادة زورا وفق ما ورد في ملف القضية ليتم إحالتها على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

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