تنسيقية الكامور تمهل الحكومة 3 أيام قبل غلق كافة المنافذ المؤدية للشركات البترولية بتطاوين

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 16:32 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشف الأربعاء 17 نوفمبر، الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد، أن عدد من شبان الجهة تقلوا استدعاءات للمثول أمام القضائ على خلفية احتجاجات الكامور رغم أن الاتفاقية الممضاة مع الطرف الحكومي تنص على عدم تتبع المشاركين في الاحتجاجات.

وعبر الحداد عن استغرابه من عدم تفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مطالب شباب الجهة خاصة وأنه سبق وأن استقبلهم بقصر قرطاج وتعهد بايلاء الاهتمام اللازم بقضايا الجهة والسعي لتطبيق كل ماجاء في اتفاق الكامور.

وأملهت تنسيقية اعتصام الكامور، وفق طارق الحداد، الحكومة 3 أيام (20 نوفمبر) الجاري لتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات وغلق كافة المنافذ المؤدية للشركات البترولية المنتصبة بتطاوين".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236297

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Mercredi 17 Novembre 2021 à 17h 04m |           
إلعب يالا
ما تلعب يالا



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