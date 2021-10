La Ministre de l’environnement suit avec la plus grande attention la situation des déchets dans le Gouvernorat de Sfax

Dans le cadre du suivi de la situation environnementale des communes du gouvernorat de Sfax suite la fermeture non prvue de la dcharge contrle dAgareb, mme Leila Chikhaoui-Mahdaoui, Ministre de lenvironnement, a accord, depuis sa nomination, toute l'attention ncessaire cette question, en crant une cellule de crise regroupant les diffrents services concerns du ministre de l'Environnement et de lAgence nationale de gestion des dchets (ANGED).La Ministre de lenvironnement a galement tenu une srie de runions de travail afin d valuer la situation actuelle et passer en revue les mesures prises par lANGED en vue dattnuer les nuisances et insuffisances relatives l'exploitation de la dcharge et garantir toutes les mesures techniques et de scurit ncessaires permettant de reprendre lexploitation de la dcharge contrle, ainsi que les mesures susceptibles dtre prises par les collectivits locales afin de faire face aux perturbations constates en matire de propret, de collecte et dvacuation des dchets dans un certain nombre de communes du gouvernorat de Sfax.Lors de sa prsidence de la runion de la cellule de crise, tenue le 22 octobre 2021, mme La Ministre a invit les services de l'Agence nationale de gestion des dchets renforcer les conditions d'exploitation de la dcharge et amliorer les prestations de la socit d'exploitation, afin de limiter les problmes relatifs au dgagement dodeurs nausabondes, la gestion des lixiviats et lchappement de gaz, afin de protger les zones riveraines de la dcharge, ainsi que la ville dAgareb .En outre, une coordination a t engage avec les autorits rgionales et les prsidents de communes en vue dassurer le suivi de la situation et prparer un programme dappui aux communes en matire de collecte des dchets dans les quartiers rsidentiels et du nettoyage des rues et places publiques, ainsi que pour ladoption dune solution par les diffrentes parties concernes pour lvacuation dfinitive des quantits de dchets collectes.Enfin madame la Ministre a planifi une visite au gouvernorat de Sfax afin dy tenir une runion de travail en prsence des autorits rgionales, des prsidents de communes et des services rgionaux concerns, et engager un dialogue avec les diffrentes composantes de la socit civile du gouvernorat de Sfax et de la ville d'Agareb, afin de senqurir de leurs proccupations, suggestions et attentes relatives au systme de gestion des dchets, amliorer la situation environnementale et promouvoir les services de proprets et de gestion des dchets des diffrentes communes du gouvernorat . .