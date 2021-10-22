عبير موسي : حركة النهضة قامت بتزوير انتخابات 2019 لفائدة رئيس الجمهورية

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 10:29قراءة: 1 د, 18 ث
قالت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي,ضيفة اذاعة جوهرة يوم أمس الخميس إن الإنتخابات الرئاسية و التشريعية تم تزويرها في سنة 2019 .

و شككت عبير موسي في عدد الناخبين الذين منحوا أصواتهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد سنة 2019 مؤكدة أن الرقم الذي تم الحديث عنه والمقدر ب 2.7 مليون ناخب غير صحيح وتم تزويره حسب قولها.

و أضافت موسي, أن حركة النهضة التي كانت تحكم البلاد انذاك هي من قامت بتزوير الانتخابات مؤكدة أنها قامت بعقود لوبيين وكانت تستخدم أخطبوطا جمعياتيا خطيرا يجلب لها التمويلات من الخارج لتمويل حملاتها الانتخابية.

لو كان النظام رئاسيا لما انتخب التونسيون قيس سعيّد

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دخل في اللعبة السياسية واصبح منافسا في الانتخابات التشريعية "بأساليب ملتوية وغير قانونية"، وفق تعبيرها.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن قيس سعيد منتخب على أساس دستور 2014 الذي لا يمنحه صلاحيات واسعة، معتبرة أن التونسيين لم يكونوا لينتخبوا قيس سعيد لو كان النظام رئاسيا حينها، على اعتبار وأن تداعيات ألأخطاء التي قد يرتكبها، ليست نفسها في النظامين، كما لأنه لا يمتلك الإمكانيات لإدارة الدولة، بحسب قولها.

وحذرت موسي من استعانة رئيس الجمهورية بمن أسمتهم "كناترية السياسة" الذين ينشطون دون صفة ولا يخضعون لقانون الأحزاب، ولا تتم مراقبتهم ومتابعة تمويلاتهم على غرار بقية الأحزاب.

ولفتت المتحدثة، إلى أن نزار الشعري هو من بين الأسماء التي يستغلها قيس سعيد، لحشد الشباب، مشيرة إلى أن الشعري يقود جمعيات تتحصل على تمويلات أجنبية وينشط عبر تعبئة الشباب الذين سيتم حشدهم في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وفق تعبيرها.







Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234698

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 11h 08m |           
الا تعتبر هذه الاتهامات من قبيل اتيان امر موحش ضد رئيس الجمهورية
الا تعتبر ايضا مسا من سمعة القائد الاعلى للقوات المسلحة و بالتالي مسا من معنويات الجيش الوطني و نحن في حالة طوارئ و تحت اجراءات استثنائية و بالتالي ننتظر تحرك القضاء العسكري ضد السيدة عبير و ايداعها السجن على غرار بقية النواب الموقوفين ام ان الاكمة تخفي ما وراءها ؟؟؟

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 10h 55m |           
الامارات لم تتخل كليا على عبير موسي ورجعت تستغلها في محاربة النهضة
وهي سعيدة بذلك بعد ان كادت تفقد الامل



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