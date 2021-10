Facebook AI apprend à l’IA à voir à la première personne

Communiqué de Presse -

Aujourd’hui nous souhaitons vous informer que les équipes de recherche de Facebook AI se lancent dans un ambitieux projet de recherche baptiséLe projet rassemble 13 universités et laboratoires dans 9 pays, qui ont jusqu'à présent collecté plus de 2 200 heures de vidéos à la première personne, mettant en scène plus de 700 participants dans leur vie quotidienne.La plupart des vidéos partagées en ligne et disponibles pour l'apprentissage des machines ont été filmées à la troisième personne. Cependant,, à mesure que des dispositifs comme les lunettes en réalité augmentée et les casques en réalité virtuelle deviennent aussi utiles dans la vie quotidienne que les smartphones. En comprenant le monde tel que nous le voyons, les dispositifs de réalité augmentée pourraient nous montrer exactement comment tenir des baguettes pendant une leçon de batterie, nous guider dans la réalisation d'une recette ou nous aider à retrouver nos clés par exemple.En collaboration avec le consortium et(FRL Research), Facebook AI a également développé. Ces critères peuvent servir de base au développement d'assistants IA plus intelligents, capables de comprendre et d'interagir dans le monde réel mais aussi dans le métaverse où la réalité physique, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont réunies dans un même espace.