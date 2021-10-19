برهان بسيس: تونس ستدفع غاليا ثمن المعركة بين قيس سعيد ومنصف المرزوقي

قال الثلاثاء 19 أكتوبر، الاعلامي برهان بسيس ان تونس ستدفع غاليا ثمن المعركة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس السابق المنصف المرزوقي.وأضاف بسيس بأن العالم والرأي العام الأجنبي سيسجل أن الرئيس الحالي لتونس يريد أن يحيل الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى التي حكمها الاعدام.وكان الرئيس قيس سعيّد قال الخميس الماضي في اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي.وطالب سعيّد وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التأمر على أمن الدولة. وقال مشيرا إلى المرزوقي: "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذى قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس".وكان المنصف المرزوقي قد دعا الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيّد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة "النظام الديكتاتوري" في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.وردا على هذه الخطوة، اعتبر منصف المرزوقي إنه "غير معني بأي قرار يصدر من السلطات غير الشرعية" وقال في بيان مساء الخميس: "بما أن الحكومة التي عينها غير شرعية لأنها لم تحظَ بثقة برلمان في مخالفة صريحة للدستور، فإنني أعتبر نفسي غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية".