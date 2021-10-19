برهان بسيس: تونس ستدفع غاليا ثمن المعركة بين قيس سعيد ومنصف المرزوقي

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 10:10قراءة: 1 د, 1 ث
قال الثلاثاء 19 أكتوبر، الاعلامي برهان بسيس ان تونس ستدفع غاليا ثمن المعركة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وأضاف بسيس بأن العالم والرأي العام الأجنبي سيسجل أن الرئيس الحالي لتونس يريد أن يحيل الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى التي حكمها الاعدام.


وكان الرئيس قيس سعيّد قال الخميس الماضي في اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التأمر على أمن الدولة. وقال مشيرا إلى المرزوقي: "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذى قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس".

وكان المنصف المرزوقي قد دعا الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيّد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة "النظام الديكتاتوري" في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.

وردا على هذه الخطوة، اعتبر منصف المرزوقي إنه "غير معني بأي قرار يصدر من السلطات غير الشرعية" وقال في بيان مساء الخميس: "بما أن الحكومة التي عينها غير شرعية لأنها لم تحظَ بثقة برلمان في مخالفة صريحة للدستور، فإنني أعتبر نفسي غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية".





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234476

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 13h 38m |           
الانقلابي يريد أن يشوه المناضل.. هذا أمر طبيعي
لكن العالم برمته يحترم الدكتورالمرزوقي و يبجله على الزقفونة رعم أنفه. فالأحسن لتونس أن يرحل الانقلابي و تقام انتخابات تشريعية و رئاسية مبكرة

Observateur  (Canada)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 13h 10m |           
موقف غير واضح و لا يفيد في شيء



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