فاضل عبد الكافي: القرار الذي اتخذه الرئيس يوم 22 سبتمبر خاطئ وسيكتشف ذلك في الفترة المقبلة

قال رجل الأعمال والوزير السابق فاضل عبد الكافي في مداخلة على قناة التاسعة أن الطريق الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد يوم 22 سبتمبر بإصدار المرسوم 117 هو قرار خاطئ".وأضاف الفاضل عبد الكافي " نحن أيدنا 25 جويلية في إطار عملية إصلاح شاملة متابعا " لكن هذا لا يعني موافقته على 22 سبتمبر".وأشار عبد الكافي الى ان الجيش تدخل في الحياة السياسية و يظهر ذلك حسب تعبيره من خلال الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية و التي كان خلال القائد الاعلى للقوات المسلحة متواجدا الى جانب الرئيس . وتابع فاضل عبد الكافي " صحيح الجيش التونسي أيّد إجراءات 25 جويلية وهذه دفعة قوية له لكن بعد 22 سبتمبر الرئيس اتخذ القرار الخاطئ وسيكتشف ذلك في الفترة المقبلة".يشار الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراءكما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.