Émission d'une série de 4 timbres-poste Consacrés à des Forts de Tunisie

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine national et du développement du tourisme culturel, la Poste Tunisienne émet le 10 septembre 2021, une série de quatre timbres-poste afin de contribuer à faire connaître davantage un échantillon de sites et monuments archéologiques par lesquels la Tunisie est connue à savoir les forts de Tabarka, Kélibia, Hammamet et Mahdia.Les timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du vendredi 10 septembre 2021.