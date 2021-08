« Orange Job Fair », un salon de recrutement 100% en ligne qui met en relation les talents du numérique avec les professionnels de l’IT

Communiqué de Presse -

Pour soutenir l’employabilité des jeunes en Tunisie et leur donner un accès facile à plus d’opportunités, Orange Digital Center, la Coopération Allemande au Développement GIZ et la Technopole de Sfax, lancent la 1ère édition du « Orange Job Fair », salon de recrutement 100% en ligne, qui met en relation les jeunes talents du numérique avec les professionnels du secteur IT.« Orange Job Fair » se déroulera le 2 septembre 2021 sur la plateforme en ligne FabEvent de la start-up FabSkill, accélérée à Orange Fab Tunisie, et permettra aux candidats et aux professionnels de bénéficier des meilleures opportunités de matching, à partir de chez eux ou de leurs bureaux.En effet, les entreprises pourront entrer en contact facilement avec des profils qualifiés et auront à leur disposition des « rooms » virtuelles pour réaliser leurs entretiens en live.Quant aux candidats, ils auront tous les outils à leur disposition pour valoriser leurs compétences et cibler les entreprises prêtes à leur proposer une expérience professionnelle adaptée à leurs attentes.A noter également que Orange Digital Center met à disposition des entreprises qui participeront à Orange Job Fair, sa communauté de jeunes talents primo-demandeurs d’emplois, qui ont été accompagnés par ses experts.Alors, si vous êtes une entreprise ou une start-up à la recherche de jeunes talents du numérique et de compétences rares qui apporteront une vraie valeur ajoutée à votre activité, qu’attendez-vous pour participer à « Orange Job Fair » en envoyant un mail à orange.digitalcenter@orange.comEt si vous êtes un(e) jeune talent à la recherche d’un emploi ou d’un stage dans l’IT, déposez votre candidature sur https://app.fabevent.io/ticket/63 Deadline lundi 23 août 2021, faites vite les places sont limitées !