Orange Tunisie... don d’équipements médicaux pour lutter contre la pandémie Covid-19

Communiqu de Presse -



Orange Tunisie, avec le soutien de la Fondation Orange, continue sengager aux cts du Ministre de la Sant, pour lutter contre la pandmie Covid-19, en lui faisant don dquipements mdicaux





Dans la continuit de ses initiatives de lutte contre la pandmie de la Covid-19, Orange Tunisie, soutenu par la Fondation Orange, a fait don, au Ministre de la Sant de :



15 lits de ranimation



15 saturomtres



14 concentrateurs doxygne 10 litres







Grce la mobilisation des salaris bnvoles dOrange Tunisie, ces dons ont t affects 7 hpitaux rgionaux : Jendouba, Nabeul (Taher Maamouri, Menzel Temime, Klibia, Grombalia et Haouaria) et Sidi Bouzid. Ils rpondent ainsi leurs besoins prioritaires pour faire face au contexte pandmique actuel que vit la Tunisie.







Cette nouvelle initiative solidaire dOrange Tunisie vient ainsi complter celles dj entreprises en 2020 et 2021, savoir :



la remise dun don constitu de matriel mdical de premire ncessit et de protection pour le corps mdical et paramdical pour 20 hpitaux Tunis et en rgions (combinaisons, masques chirurgicaux, blouses jetables, gants striles, bavettes, masques FFP3 rutilisables, masques FFP2, lunettes de scurit) ;



la rponse urgente une demande de dons dquipements mdicaux pour 5 hpitaux en rgions (saturomtres, thermomtres infrarouges, lectrocardiographes, aspirateurs de mucosit, brancards) ;



la mobilisation des 6 Fablabs Solidaires qui ont produit et livr plus de 100 000 visires de protection et des valves pour respirateurs oxygne ;



le soutien la campagne nationale de vaccination avec un don dune ambulance totalement quipe, de 200 tablettes et de 50 ordinateurs au Ministre de la Sant.







A travers toutes ces initiatives, Orange Tunisie reste totalement engag auprs des citoyens, des hpitaux et du Ministre de la Sant dans la lutte contre la pandmie Covid-19.