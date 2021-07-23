الرئيس قيس سعيد لوزير الصحة بالنيابة: ريت حنش بعيني في مستشفى الرابطة

أشرف الجمعة 23 جويلية، رئيس الجمهورية قيس سعيد على تلقي 500 ألف جرعة كهبة من فرنسا من نوع جونسون اند جونسن بحضور كل من وزير الصحة بالنيابة ووزير الخارجية وحضور الجانب الفرنسي.وفي محادثة جمعته بوزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي انتقد قيس سعيد الوضعية المزرية بالمؤسسات الصحية العمومية.وقال الرئيس لمحمد الطرابلسي "تي انا شفت بعيني حنش في سبيطار الرابطة" مشددا على أن المنظومة الصحية لا يمكن أن تتواصل بالشكل الذي هي عليه اليوم.