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الرئيس قيس سعيد لوزير الصحة بالنيابة: ريت حنش بعيني في مستشفى الرابطة

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 13:16قراءة: 0 د, 23 ث
أشرف الجمعة 23 جويلية، رئيس الجمهورية قيس سعيد على تلقي 500 ألف جرعة كهبة من فرنسا من نوع جونسون اند جونسن بحضور كل من وزير الصحة بالنيابة ووزير الخارجية وحضور الجانب الفرنسي.

وفي محادثة جمعته بوزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي انتقد قيس سعيد الوضعية المزرية بالمؤسسات الصحية العمومية.


وقال الرئيس لمحمد الطرابلسي "تي انا شفت بعيني حنش في سبيطار الرابطة" مشددا على أن المنظومة الصحية لا يمكن أن تتواصل بالشكل الذي هي عليه اليوم.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 229629

BenMoussa  ()  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 13h 30m |           
الرئيس يصرح "تي انا شفت بعيني حنش في سبيطار الرابطة"
أولا لماذا تخلى عن لغته العربية الفذة واستعمل لغة الشعب ولماذا هذا التحول المفاجيء
ثانيا متى رأى الحنش وماذا فعل به وما هي الاجراءات التي اتخذها وهل طبق منها شيء
ثالثا هل الحنش تربى في المستشفى في عهد الوزير المقال ام انه قدم مع الوزير الجديد بالنيابة
واخيرا ما علاقة الحنش بجرعات التلقيح المهداة من فرنسا ولماذا اثارة الموضوع في هذه المناسبة بالذات امام ضيوف اجانب وهل كان مخطط له ام هو مجرد حديث مقاهي

Raisonnable  ()  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 13h 07m |           
سارق و فيدوا شمعة، ضارب أكبر ميزانية متاع رئاسة الجمهورية في تاريخ تونس اكثر من ميزانية رئيسين و يحل في فمة،
اعطي شوية من ميزانيتك و تقص على نادية و اعطي للسيارات و يزي من الكذب

Observateur  (Canada)  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 12h 54m |           
عميل فرنسا الكلبة يحضر لتسليم الهبة المسمومة متاعهم إلي ما تجي شيء قدام هبات برشة دول أخرى إلي ما يحضرش في التسليم

Sarramba  (Russian Federation)  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 12h 49m |           
هل رأيتم مستوى هذا الانحطاط وعدم الأخلاق والرذيلة من قبل هذا الصبايحي؟؟؟ مستحيل... حسبنا الله ونعم الوكيل

Ftouh  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 12h 48m |           
سيدي الرئيس الحنش اللي شفتو ما يعمل شئ
اما المشكل في الحنوشة الاخري اللي موجودة في كل الادارات بدون استثناء واللي خسارة ما تشوفهمش بعينيك اما يشوفهم المواطن العادي العادي



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