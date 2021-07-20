رادس: إيقاف عملية التلقيح ضد كورونا إثر تبادل عنف بين عدد من المواطنين

اكد المدير الجهوي للصحة ببن عروس المنصف الهواني، اليوم الثلاثاء، في تصريح لاذاعة شمس آف آم" إيقاف عملية التلقيح ضدّ فيروس كورونا في اليوم المفتوح بدار الشباب المغاربية في رادس إثر تبادل للعنف بين عدد من المواطنين الوافدين لتلقي جرعات من التلقيح".وأفاد المتحدث انه تم تهشيم أبواب ونوافذ المركز، لافتا النظر إلى أن حوالي 3000 مواطن توافدوا على المركز منذ الصباح لتلقي التلقيح.وأشار الهواني أن المشكل حصل على مستوى التنظيم الخارجي، مبينا أن التلاقيح متوفرة بأكثر من ثلاثة آلاف جرعة.وقال إنه "تم تلقيح أكثر من 300 شخص قبل إيقاف عملية التلقيح".