سهيل العلويني: اعلنوا حالة الطوارئ الصحية واطلبوا من العالم المساعدة لإنقاذ الأرواح

دعا اليوم الخميس 08 جويلية 2021 مستشار منظمة الصحة العالمية في تونس الدكتور سهيل العلويني، إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ الصحية وطلب المساعدة من العالم بهدف إنقاذ الأرواح في تونس بعد الأرقام القياسية الكبيرة التي سجلتها تونس في علاقة بتفشي فيروس كورونا وبعد إعلان الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية انهيار المنظومة الصحية.وكانت وزارة الصحة، سجلت بتاريخ أمس الثلاثاء 6 جويلية، 134 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيدـ19"، ليبلغ العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 ألفا و735 حالة.كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته مساء يوم الأربعاء، 9 آلاف و823 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 27 ألفا و198 تحليلا مخبريا يوم أمس الثلاثاء، وهو رقم قياسي جديد في عدد الإصابات في يوم واحد.وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفق ذات الإحصائيات، 36,12 %.وحسب الإحصائيات نفسها، عادت ولاية تونس إلى تصدر الترتيب من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ23 حالة، تلتها كل من ولاية بنزرت بـ15 حالة وفاة ثم ولاية باجة بـ13 حالة وفاة، فولاية نابل بـ10 حالات وفاة، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولاية تطاوين 52.9 % ثم ولاية سليانة 50.1 % وولاية قفصة 50 % فولاية القصرين 49.9 %.