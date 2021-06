Lancement du partenariat entre Orange et l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche

Communiqu de Presse -

Toujours en qute de nouvelles opportunits pour proposer ce quil y a de mieux ses abonns, Orange Tunisie sassocie aujourdhui avec lUnion Tunisienne de lAgriculture et de la pche et lance loffre El Falleh , un produit adapt aux besoins des agriculteurs et pcheurs en Tunisie, dans le but de faciliter laccs linformation et soutenir la digitalisation du secteur agricole.Les possibilits quoffrent les nouvelles technologies aujourdhui sont multiples, il sagit de faciliter laccs des agriculteurs aux connaissances sectorielles savoir les tarifs des fruits et des lgumes, la mto, les donnes climatiques, les informations les plus pertinentes pour soutenir les capacits des agriculteurs.Les nouvelles technologies constituent une opportunit une nouvelle rvolution de lagriculture, elles permettront, de changer la vie de milliers de petits agriculteurs, en leur donnant un meilleur accs linformation.Le partenariat entre Orange et lUnion Tunisienne de lAgriculture et de la pche, par le biais de la nouvelle offre mobile prpaye El Falleh , permettra en exclusivit ses dtenteurs daccder une nouvelle application dveloppe spcialement par Orange pour lUTAP qui contient des informations cls et les dernires actualits sur le secteur agricole.Elle permettra galement aux agriculteurs dcouter en simultan la web Radio El Fellah depuis lapplication.Cette application est tlchargeable depuis les stores en versions Android et IOS.Pour profiter de cette nouvelle offre El Falleh , le client doit disposer de sa carte dadhrent UTAP, de sa CIN et doit se rendre dans lune des boutiques ou points de vente Orange ou dans lun des bureaux rgionaux ou locaux de lUTAP.