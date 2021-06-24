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رئيس الجمهورية يلتقي براشد الغنوشي

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 12:34 قراءة: 0 د, 16 ث
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 24 جوان 2021 بقصر قرطاج برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

و في تصريح لموزاييك قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أن "اللقاء كان مطول تناول الأوضاع العامة بالبلاد وكان إيجابيا ونأمل أن يساعد في زحزحة الأزمة السياسية في البلاد ووضعها على سكة الانفراج"، وفق قوله.

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