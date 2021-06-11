مقر جديد لمحكمة الناحية بأريانة بكلفة 6 فاصل 5 مليون دينار

قامت وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان بعد ظهر اليوم بتدشين المقرّ الجديد لمحكمة الناحية بأريانة، بحضور كل من رئيسة محكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها ورئيس المحكمة الابتدائية بأريانة و وكيل الجمهورية لديها و قاضي الناحية بأريانة و والي أريانة ورئيس بلدية المكان ورئيس الهيئة العامة للسجون و الإصلاح والمدير الجهوي للعدل بتونس ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وثلة من إطارات وموظفي محكمة الناحية بأريانة و عدد من الإطارات الجهوية والمحلية بولاية أريانة.وقد أكّدت وزيرة العدل بالنيابة بالمناسبة على أهمية هذا الانجاز الجديد الذي يستجيب لمقتضيات العمل القضائي بالجهة بما من شأنه أن يضفي نجاعة أكبر على الخدمات المسداة لمتقاضي الجهة، معتبرة أن الوزارة ماضية في مسار تحسين البنية التحتية للمحاكم في مختلف جهات الجمهورية و تعزيز تجهيزاتها لمزيد تحسين أداء المرفق العدلي وإضفاء نجاعة أكبر عليه، مشيرة كذلك إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يمثله حسن استغلال وتوظيف المنظومات المعلوماتية في الارتقاء بمستوى خدمات المرفق العدلي وهو أمر يتم العمل على تعزيز حضوره في الأداء اليومي للمحاكم سواء عبر تأمين خدمة الاطلاع عن القضايا عن بعد وتمكين المحامين والمتقاضين من الاطّلاع على مآلات القضايا عن بعد من دون التنقل إلى مقر المحكمة و لم لا بلوغ مرحلة تبادل التقارير بين المحامين و التواصل عن بعد مع الهيئة القضائية في فترة قريبة قادمة.هذا وتقدّر كلفة انجاز محكمة الناحية بأريانة ما يساوي 6.5 مليون دينار و هي بناية تحتوي على طابقين علويين و طابق سفلي و فضاءات أرشيف و 02 مصاعد كهربائية وعدد من غرف الإيقاف وقاعتي جلسات ومكاتب للقضاة والكتبة و مكتب أعوان شرطة ومكاتب للرقن ومصلحة الأحكام و تنفيذ الأحكام الجناحية وقاعة اجتماعات وتكوين وقاعة إعلامية و مكتب مصاحبة و مأوى سيارات ..