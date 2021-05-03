قطر تنتدب عددا كبيرا من المدرسين التونسيين

تستعد دولة قطر لانتداب عدد كبير من المدرسين التونسيين ضمن منظومة التعاون الفني القائم بين البلدين.ووصلت الى تونس لجنة قطرية باشرت لقاءاتها مع عدد من هؤلاء المدرسين الذين سيلتحقون بدولة قطر .يذكر ان دولة قطر التي وقفت و لا تزال مع تونس اقتصاديا و ماليا اصبحت الوجهة الاولى للخبرات التونسية في مجالات متعددة و متنوعة و ذلك لما تحظى به هذه الخبرات من ثقة و سمعة ممتازة في قطر .