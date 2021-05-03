د ماهر العباسي: استقرار منتظر للوضع الوبائي خلال الأسبوعين القادمين لكن..

قال المختص في التخدير والإنعاش، الدكتور ماهر العباسي، إنه قد تم تسجيل استقرار في نسبة التحاليل الإيجابية وإنه من المنتظر أن يتراجع عدد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين.وحذّر د العباسي في مداخلة على اذاعة "الجوهرة أف أم" من التراخي والاستهتار، داعيا إلى مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية بكل صرامة.ووصف العباسي الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ الفيروس بالفاشلة والبطيئة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي نجحت في تطعيم عدد كبير من مواطنيها على غرار المغرب.وأوضح أنه كان بالإمكان تفادي العدد الكبير للوفيات لو شرعت الوزارة في عمليات التلقيح في وقت مبكّر.ودعا المختص في التخدير والإنعاش إلى التسريع في نسق عمليات التطعيم والاستعداد الجيّد للمرحلة القادمة، وذلك في ظل وجود مخاوف من انتشار سلالات جديدة متحوّرة أشد خطرا.