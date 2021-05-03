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د ماهر العباسي: استقرار منتظر للوضع الوبائي خلال الأسبوعين القادمين لكن..

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 09:46 قراءة: 0 د, 38 ث
قال المختص في التخدير والإنعاش، الدكتور ماهر العباسي، إنه قد تم تسجيل استقرار في نسبة التحاليل الإيجابية وإنه من المنتظر أن يتراجع عدد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين.

وحذّر د العباسي في مداخلة على اذاعة "الجوهرة أف أم" من التراخي والاستهتار، داعيا إلى مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية بكل صرامة.


ووصف العباسي الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ الفيروس بالفاشلة والبطيئة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي نجحت في تطعيم عدد كبير من مواطنيها على غرار المغرب.
وأوضح أنه كان بالإمكان تفادي العدد الكبير للوفيات لو شرعت الوزارة في عمليات التلقيح في وقت مبكّر.

ودعا المختص في التخدير والإنعاش إلى التسريع في نسق عمليات التطعيم والاستعداد الجيّد للمرحلة القادمة، وذلك في ظل وجود مخاوف من انتشار سلالات جديدة متحوّرة أشد خطرا.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225155

Met3eddi  (Tunisia)  |Lundi 03 Mai 2021 à 12h 23m |           
في بلادنا ناقصها كان مجرد مبنج لاهو خبير في الفيروسات والاوبئة لاهو عضو اللجنة العلمية باش يولي يفتي و يمد في وجهو في التلفزيون والراديوات.
مخيبها السياسة



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