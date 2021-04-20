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محمد عمّار: أقوى نكتة... المخابرات الاميركية ترسل 5 مليون دولار بالWestern Union.. القادم أفضل

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 11:35 قراءة: 0 د, 27 ث
سخر رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمّار من الاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري لرئيس الجمهورية قيس سعيد ومنها تلقيه خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية تمويلات اجنبية من ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب عبر ضابط بالمخابرات الأمريكية .

وكتب عمار في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك : اقوى نكتة في 8 رمضان: المخابرات الامريكية ترسل 5 مليون دولار بالوسترنيونيون لقيس سعيد ..القادم افضل".


وكان الخياري قد صرح مدير حملة قيس سعيد تلقى 5 ملايين دولار عبر حوالات يومية مؤكدا انه يمتلك وثائق تثبت ادعاءه قال ان من بينها ارقام الحوالات.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224440

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 20 Avril 2021 à 11h 40m |           
أقوى نكتة ؟ ماهو نكّتك عليك قبل وعملك نكتة الشعب التونسي. وتوّا باش يتلهى بصاحبك



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