Ooredoo appuie l’armée blanche

Communiqu de Presse -

Ooredoo poursuit ses efforts de soutien au ministre de la sant et remet ses moyens techniques la disposition du cadre mdical.Le premier oprateur en Tunisie sest engag assurer la connectivit mobile dans les 8 centres ddis rpartis sur lensemble du territoire tunisien travers la fourniture et linstallation de 4G BOX, et notamment celle a La Coupole dEl Menzah, qui est le plus grand centre mis la disposition de la campagne.Lquipe mdicale charge dassurer laccueil des citoyens et de leur vaccination, aura ainsi un accs mobile gratuit la plateforme Evax, lui permettant de grer tout le processus de bout en bout dune manire totalement numrique. Allant de vrification de la pr-inscription sur la plateforme, la saisie des donnes, jusquau suivi en vue de la 2me vaccination.Dans le cadre de son programme de responsabilit socitale (RSE), Ooredoo simplique dans tout effort national citoyen visant un retour la vie normale et sinscrit dans la continuit des efforts de soutien larme blanche dans ce combat national contre le COVID19 .Nous continuerons accomplir notre devoir envers la socit tunisienne durant cette anne de pandmie en mettant nos comptences techniques et logistiques la disposition dun effort national de vaccination des personnes inscrites. Nous ritrons notre engagement aider le cadre mdical et les tunisiens pour un retour la vie normale dans les plus brefs dlais , a dclar M. Mansoor Rashid Al Khater, Directeur Gnral dOoredoo.La couverture par la technologie 4G des 8 centres ainsi que les frais de connectivit mobile du personnel mdical seront pris en charge par le premier oprateur en Tunisie, et ce, tout le long de la campagne de vaccination. Cette prise en charge sera renouvele pour une dure totale dun an.Un soutien technique permettant aux quipes sanitaires charges de la campagne de bien grer les flux des inscrits sur la plateforme Evax (gestion des rendez-vous, gestion des plannings de vaccination, suivi du dploiement de la campagne) en plus de garder contact avec leurs familles et leurs proches jusqu la fin de leur mission nationale.Ooredoo, au cur dun effort national contre le covid-19Depuis plus dun an, Ooredoo na pas cess daccompagner les tunisiens dans les moments difficiles. Outre les efforts techniques pour concilier confinement et tltravail, loprateur a contribu un effort citoyen en perptuel volution pour accompagner larme blanche dune part et les tunisiens les plus vulnrables dautre part.En soutien la sant publique, Ooredoo a investi dans la fourniture dquipements et de fournitures de connexion ncessaires toutes les directions rgionales de la sant des 24 gouvernorats de Tunisie.Afin de maximiser la sensibilisation de tous, Ooredoo a lanc une campagne de sensibilisation sur terrain qui consiste distribuer des kits sanitaires dans les stations de bus, universits et coles des 24 gouvernorats. Un engagement qui tend rtablir le bonheur dune vie normale pour un meilleur avenir.