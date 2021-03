Aujourd'hui , le 17 Mars 2021, les premiers vaccins COVAX arrivent en Tunisie

Communiqué de Presse -

L'accès mondial aux vaccins COVID-19, en abrégé COVAX, est une initiative mondiale visant un accès équitable aux vaccins COVID-19. Le Royaume-Uni est l'un des principaux contributeurs à ce programme. Ce n’est qu’un moyen, en parallèle avec la création d’emplois, l’éducation et le soutien à l’économie sobre en carbone, que le Royaume-Uni collabore avec la Tunisie pour se remette de la pandémie.Le mois dernier, l'Alliance du Vaccin Gavi a annoncé la première série d'allocations par pays de vaccins Covid-19. Il s'agit d'une étape importante pour le COVAX Advance Market Commitment (AMC), auquel le Royaume-Uni a financé 548 millions de livres sterling (2 055 115 491,00 Dinar Tunisien), qui aidera à distribuer 1,3 milliard de vaccins Covid-19 à 92 pays en développement y compris la Tunisie.Dans ce contexte l’ambassadeur du Royaume Uni, Edward Oakden, a annoncé :« Il s'agit d'une pandémie mondiale qui nécessite une solution mondiale. Aucun pays n'est en sécurité tant que le virus ne sera pas entièrement maîtrisé partout. Nous avons un devoir moral d’assurer la distribution des vaccins aux communautés les plus vulnérables. C'est pourquoi le Royaume-Uni est parmi les principaux contributeurs du GAVI, l'Alliance du Vaccin. Et actuellement, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien pour garantir que les Tunisiens soient vaccinés le plus rapidement possible. »