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برهان بسيس: خصوم النهضة ساهموا بحماقتهم في الدعاية لمسيرة 27 فيفري وقيس سعيد ذهب الي القيروان بمنطق ندزْ فازتي

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 10:30 قراءة: 0 د, 23 ث
قال الاثنين 1 مارس، كرونيكور اذاعة اي أف ام برهان بسيس ان خصوم النهضة ساهموا بحماقتهم في الدعاية لمسيرة 27 فيفري وتحشيد النهضويين.
من جانب اخر قال بسيس ان توجه رئيس الجمهورية الي القيروان جاء كرد على مسيرة النهضة بمنطق "ندز فازتي".

وتابع قائلا بلسان الرئيس "هوما يدزوا فازتهم في العاصمة وانا ندز فازتي في القيروان وبين دزان الفازة في العاصمة ودزان الفازة في القيروان تدز البلد في الهاوية".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221483

Karimyousef  (France)  |Lundi 01 Mars 2021 à 11h 43m |           
Besseis est très pertinent dans ces observations.Il reste le journaliste le plus talentueux de sa génération.
On peut lui reprocher beaucoup de choses,mais pas sa pertinence.



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