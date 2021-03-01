برهان بسيس: خصوم النهضة ساهموا بحماقتهم في الدعاية لمسيرة 27 فيفري وقيس سعيد ذهب الي القيروان بمنطق ندزْ فازتي

قال الاثنين 1 مارس، كرونيكور اذاعة اي أف ام برهان بسيس ان خصوم النهضة ساهموا بحماقتهم في الدعاية لمسيرة 27 فيفري وتحشيد النهضويين.من جانب اخر قال بسيس ان توجه رئيس الجمهورية الي القيروان جاء كرد على مسيرة النهضة بمنطق "ندز فازتي".وتابع قائلا بلسان الرئيس "هوما يدزوا فازتهم في العاصمة وانا ندز فازتي في القيروان وبين دزان الفازة في العاصمة ودزان الفازة في القيروان تدز البلد في الهاوية".