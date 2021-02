Livre: Italie et Tunisie entre miroir réfléchissant et miroir déformant

Lessai a pour but, travers la dsarticulation frappant lItalie comme la Tunisie, de souligner les points communs entre les deux nations, dont celui dtre soumises des errements de jugement de la part de lopinion publique et de lUnion Europenne.crit par / Jean-Guillaume Lozato enseignant en langue et civilisations italiennes Universit Paris Gustave Eiffel ENSG/IGN,et Skema Esdhem International Business School;chroniqueur pour la revue culturelle franco-italienne La Voce.Jean-Guillaume a visit notre pays maintes reprises (photo l'Universit de Tunis.Avril 2017)"Italie et Tunisie peuvent s'enseigner des choses rciproquement. Le centre de gravit de la politique internationale a toujours obi une perception continentale des choses. Un visionnage qui tend plus dlimiter qu' largir puisqu'elle limite l'tude comparative.Une erreur fondamentale des analystes a t de ne pas tenir compte de la proximit des deux tats.Se bornant comparer l'Italie au reste de l'Espace Schengen. Se bornant comparer la Tunisie aux pays arabes. Laissant un vide intellectuel immense et la place un maladroit,mais malheureux ostracisme"."Cette analyse bilatrale axe sur l'Afrique du Nord et l'Europe se veut un exemple d'incitation au dynamisme collaboratif.L'Italie et l'Europe.La Tunisie et l'Afrique.Dans chacun des cas, il y a prsence d'une entit pas exactement continentale.L'Italie et l'Occident.La Tunisie et l'Afrique du Nord.L'Italie comme un prolongement tentaculaire de son continent d'appartenance officielle.La Tunisie comme une avance territoriale vers sa voisine par son promontoire du Cap-Bon,plus attire par la Mditerrane que par le continent africain profond.""En fait Italie et Tunisie appartiennent des systmes remis en question actuellement.L'Europe soumise aux populismes pour la premire.Le Monde Arabe pour la seconde,o elle s'est pose comme l'instigatrice des rvolutions sur fond de contestations numriques.Les deux nations se cherchent,parfois se trouvent".