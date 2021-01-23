بعد أن نشر تدوينة يشتم فيها الفقيدة محرزية العبيدي : الصحفي ثامر المكي يحذف تدوينته "صاغرا" "متذلّلا" و كأن شيئا لم يكن

باب نات -

بعد 4 ساعات من نشرها و بعد موجة من الإنتقادات من المتابعين على اختلاف توجهاتهم السياسية و الثقافية اضطر الصحفي و مدير تحرير موقع نواة ثامر المكي إلى حذف تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك هاجم فيها النائب محرزية العبيدي دقائق فقط بعد الإعلان عن وفاتها بعد صراع مع مرض نادر اعتراها منذ أشهر .تدوينة "المكي" المقرفة و التي لم تراع حرمة الموت أكدت حجم الأزمة الأخلاقية التي تعيشها تونس حيث يطغى الايديولوجي على الإنساني متناسين أن الموت حق على الجميع و أن مسيرة الإنسان الدنيوية تنتهي لحظة وفاته لتنتهي معها كل الخلافات .و اذا كان السيد ثامر المكي غير قادر على الدفاع على موقفه "الغبي" فلماذا كلف نفسه عناء نشر تدوينة أكدّت أن التطرف ليس حكرا على الاصوليين فقط بل هو صناعة يتقنها مدّعي "التقدمية " و "التحررية" و هي شعارات فقط للترويج و الاستهلاك الاعلامي و استجداء مدد الجهات المانحة ، ليضطر بعدها الى حذفها صاغرا بكل "تذلّل" و كأن شيئا لم يكن .فتعسا لمواقف لا يستطيع صاحبها تحمل وزر تداعياتها و مسؤوليتها الأخلاقية