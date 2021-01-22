باب نات - استقبل وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 سفير كندا بتونس Patrice Cousineau، وقد تركّز اللقاء حول بحث سبل مزيد دفع علاقات التعاون والشراكة في المجال الصحي بين تونس وكندا وخاصة فيما يتعلّق بإمكانية التسريع بتزويد تونس بلقاح كوفيد-19 وذلك في نطاق المساهمة في إنجاح مراحل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
دعم التعاون الصحي بين تونس وكندا في مجابهة جائحة كوفيد-19
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