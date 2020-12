Tunisie: La Banque centrale confirme avoir reçu les sommes d’argent retrouvées au palais de Sidi Dhrif

Communiqu de Presse -

Suite aux propos et interrogations rcemment relays par certains mdias et sur les rseaux sociaux concernant les sommes dargents retrouves dans le palais de Sidi Bou Sad courant du mois de fvrier 2011 ainsi que le sort qui leur a t rserv, la Banque Centrale de Tunisie tient prciser au public ce qui suit :1- Les services de la Banque Centrale de Tunisie ont reu les sommes dargent retrouves par la Commission Nationale dInvestigation sur la Corruption et la Malversation au domicile de lancien prsident les sommes dargent retrouves le 19 fvrier 2011 et assur leur transport vers son sige ainsi que leur conservation dans des coffres-forts particuliers.Cette opration a t effectue la demande de ladite Commission qui a t cre par le dcret-loi n2011-7 du 18 fvrier 2011.2- Les autorits judiciaires se sont charges de ce dossier. Et le 24 fvrier 2011, le juge d'instruction prs le Tribunal de Premire Instance de Tunis a ordonn les actes et procdures dinstruction ncessaires, dont notamment la rquisition d'experts qui ont procd tous les constats et mesures quils ont estim ncessaires au sige de la Banque Centrale de Tunisie.3- Le compte courant du Trsor a t crdit de la valeur totale des fonds concerns. Sagissant des billets de banque eux-mmes ainsi que les documents qui sy rattachent, tels que les papiers d'emballage, la Banque Centrale de Tunisie a continu de les conserver la disposition de l'autorit judiciaire pour les besoins de preuve.Cette affaire a fait lobjet dun jugement n 23004, rendu le 20 juin 2011, dcidant la confiscation des sommes susmentionnes pour le compte de l'État.Tout en rappelant tous ces faits et circonstances, consigns et appuys par des documents et procs-verbaux officiels ainsi que le jugement susvis, la Banque Centrale de Tunisie appelle ce quelle soit pargne de toutes questions objet de polmique et souleves sans quelles soient justifies par des faits certains, informations et documents fiables.