La start-up tunisienne Dabchy parmi les 7 start-up sélectionnées dans le cadre du MEA Seed Challenge d’Orange Ventures

Communiqu de Presse -

En juin dernier, le MEA Seed Challenge dOrange Ventures lanait son appel candidatures auprs des start-up technologiques en amorage, au Cameroun, en Cte dIvoire, en Egypte, en Jordanie, au Maroc, au Sngal et en Tunisie. Plus de 500 candidatures reues ont t examines avec attention par les quipes dinvestissement en lien avec les quipes Orange locales.670,000 euros seront investis lissu dun processus de slection trs comptitif dans les sept start-up suivantes :plateforme de-sant de prise de rendez-vous avec des infirmiers et infirmiresplace de march pour les commerces de quartier de bien de consommation couranteplace de march de vtements et accessoires de mode de seconde mainsolution digitale pour faciliter laccs, la rservation et le paiement des moyens de transports depuis une seule interfaceapplication de-sant qui distribue des services de tlmdecinesolution de digitalisation destination des commerces pour leur permettre de vendre en ligne travers leur propre boutique virtuelle et une application mobilefintech qui propose une solution de paiement, de ticketing et dencaissement des impts locauxFlicitations aux 7 gagnants que je suis trs heureux daccueillir au sein de notre communaut, en ouverture de notre nouvelle activit damorage indique Jrme Berger, CEO dOrange Ventures. Leur diversit en termes gographique et de secteur dactivit (grand public, e-sant, BtoB, fintech) montre un foisonnement dinitiatives de qualit trs prometteur pour le continent .Pour sa part, Ameni MANSOURI, co-fondatrice et CEO de la start-up Dabchy a dclar Nous sommes trs enthousiastes quant ce nouvel investissement car obtenir la confiance dun leader mondial tel que Orange en notre start-up, qui ne cesse dvoluer depuis son lancement en 2016, ne peut que renforcer encore plus notre positionnement. En effet, le contexte indit a profondment chang le march et a impact durablement les consommateurs de la mode et de le-commerce en gnral. Dabchy et le march de seconde main bnficient de cet essor. Notre application rpond pertinemment aux besoins de ses utilisateurs, qui cherchent gagner de largent en vidant leurs dressings en ligne et consommer une mode plus durable en ralisant des conomies.En nous associant Orange, nous allons continuer notre croissance et lancer de nouveaux services. Nous sommes vraiment heureux de cette nouvelle collaboration qui va nous permettre dappliquer notre vision et davoir un soutien infaillible pour notre expansion en Afrique et dans toute la rgion MENA.Une nouvelle activit dinvestissement en amorage pour financer 100 start-up dici 2025Orange Ventures souhaite amplifier cette activit dinvestissement en amorage et lance Orange Ventures MEA Seed. Cette initiative complte lactivit historique dOrange Ventures sur le continent et a pour ambition de financer 100 start-up dici 2025, principalement dans les pays dAfrique et du Moyen-Orient o Orange est prsent, et cela ds leurs premires phases de dveloppement, avec des tickets pouvant aller jusqu 200,000 euros.Davantage quailleurs, la difficult daccs linvestissement constitue pour les entrepreneurs un frein au dveloppement en Afrique, o les investissements sont plus rares et se concentrent sur quelques gographies, alors que le continent regorge partout dopportunits et de talents. Notre initiative peut contribuer apporter une solution ces talents et confirme notre confiance dans le potentiel dinnovation des cosystmes locaux des pays o Orange est prsent , prcise Jrme Berger.Cette initiative, dont je me rjouis, sinscrit dans notre stratgie douverture et de soutien aux acteurs de linnovation partout o nous oprons. Cest essentiel pour les cosystmes de pouvoir sappuyer sur des grands groupes capables la fois dinvestir et de sinvestir auprs des entrepreneurs locaux, et cela dautant plus dans le contexte actuel , ajoute Alioune Ndiaye, Directeur Gnral dOrange Afrique et Moyen-Orient.Linitiative Orange Ventures MEA Seed est ouverte aux start-up dans le secteur des nouvelles technologies au profil de croissance rapide, au stade de lamorage et oprant principalement dans lun des 18 pays dont Orange est operateur en Afrique et Moyen Orient. La proximit gographique doit maximiser limpact de laccompagnement propos ainsi que les chances de collaboration avec les entits du groupe Orange.Les candidatures sont dsormais ouvertes de faon permanente et peuvent tre transmise sur le site https://ventures.orange.com/contact/#contactForm