Le Lancement de "Baaz", le Premier Réseau Social Culturellement Adapté aux Communautés Arabes

Communiqu de Presse -

La version d'essai de Baaz , un rseau social cr dans le monde arabe pour le monde arabe, a t lanc aujourd'hui. La plateforme cible le public arabe de la rgion du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et se caractrise par la prsence de fonctionnalits qui sont culturellement adaptes l'utilisateur arabe, faciles utiliser et divertissantes. L'annonce du lancement a eu lieu lors d'une confrence de presse organise en ligne, avec la participation du Prsident de lInstance Tunisienne de lInvestissement (TIA), Baligh Ben Soltane, et d'un groupe de personnalits mdiatiques de premier plan, de crateurs de contenu et d'influenceurs de la sphre digitale en Tunisie.Le Prsident de lInstance Tunisienne de lInvestissement, Baligh Ben Soltane, a dclar : LInstance Tunisienne de lInvestissement encourage les projets innovants et considre que Baaz est un modle important pour un projet numrique prometteur et ambitieux. Aprs avoir entam le processus d'autorisation d'investissement distance avec linstance pour crer un projet de dveloppement de logiciel mdia en Tunisie, nous confirmons notre soutien l'entreprise et continuerons lui fournir tout lencadrement et linfrastructure ncessaires pour qu'elle puisse mener bien son projet dans les meilleures conditions et dlais.Baaz possde de nombreuses fonctionnalits, notamment la technologie de ralit augmente qui permet l'utilisateur de tester un ensemble d'effets visuels en harmonie avec les mouvements du visage. Baaz propose galement une srie exclusive d'avatars qui incarnent des personnalits arabes clbres ou prsentent des caractristiques arabes. Cela s'ajoute la fonction "Explore", qui permet aux utilisateurs de la plateforme de parcourir les photos et vidos les plus importantes et les plus interactives en fonction de leurs centres d'intrt, allant de la comdie aux jeux vido, en passant par les voyages, les sports, les arts, etc.La plateforme de rseau social s'adresse la jeune gnration dont les connaissances en matire de technologie et du numrique ne cessent de crotre. Baaz est galement un outil parfait pour ceux qui s'appuient sur les outils digitaux pour communiquer avec le monde extrieur et pour diffuser leurs ides et raliser leurs rves. Baaz espre tendre progressivement sa prsence sur les marchs arabes et cooprer avec le plus grand nombre possible de start-ups, de dveloppeurs, de crateurs de contenu, d'illustrateurs et d'artistes.Baaz se caractrise galement par l'adoption des dernires technologies de cryptage, qui sont conformes au rglement gnral europen sur la protection des donnes (GDPR) et la loi californienne sur la protection de la vie prive des consommateurs (CCPA). En outre, il runit une quipe qualifie avec un grand potentiel, tout en utilisant les mthodes et les outils les plus avancs.Hamda Khochtali, le CEO de Baaz, a dclar: "Notre monde arabe est rempli desprits et de talents capables daccomplir l'impossible. Chez Baaz, nous sommes fiers de nos ressources humaines et des jeunes comptences qui ont travaill sur la cration de cette plateforme en utilisant les dernires technologies et des solutions digitales innovantes. Nous avons travaill depuis le dbut de cette anne pour nous adapter aux attentes de l'utilisateur arabe, et nous avons fait en sorte que le produit soit bas sur trois points fondamentaux: qu'il soit arabe, scuris et simple, c'est--dire facile utiliser. Arabe, car nous avons vraiment besoin d'une plateforme arabe, qui nous comprenne et qui prenne compte de nos besoins, une plateforme qui nous ressemble. Une plateforme sre parce que l'utilisateur arabe en a assez des faux comptes et des fake news. Une plateforme simple car la multitude de fonctionnalits et d'effets, ne signifie pas forcment que cela rpond aux aspirations des utilisateurs. Chez Baaz, nous veillerons conserver la simplicit de la conception de nos produits, afin qu'ils restent le plus proche et le plus facile apprhender par les utilisateurs."H.Khochtali ajoute: "Nous n'avons pas de concurrent pour le moment dans le monde arabe. Nous avons pour ambition de faire de Baaz lune des trois plateformes les plus utilises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans les prochaines annes, et nous nous distinguerons par notre proximit et notre profonde comprhension de l'utilisateur arabe. Baaz cest: par vous, pour vous. La plateforme Baaz sera galement la premire plateforme de mdia social offrir ses utilisateurs la possibilit de vrifier leurs propres comptes en temps rel. Nous travaillons actuellement avec un grand nombre de startups, dveloppeurs, crateurs de contenu, illustrateurs et artistes de Tunisie, de Jordanie, du Liban, et de Palestine. Nous travaillerons largir nos partenariats au cours de la prochaine phase pour servir nos aspirations et les aspirations de nos utilisateurs arabes."Baaz a russi attirer des dizaines de crateurs de contenu numrique parmi les plus importants du monde arabe, notamment au Liban, en Tunisie, en Jordanie et en Palestine, qui ont l'intention de fournir un contenu exclusif sur la plateforme. Cela permettra d'amliorer l'exprience des utilisateurs et de rpondre aux aspirations du public arabe.En tant que premire exprience de ce type, Baaz adopte le processus de vrification d'identit le plus simple et le plus rapide, afin de garantir un environnement sr pour les utilisateurs. Les technologies adoptes par la plateforme permettent aux utilisateurs de vrifier leurs comptes instantanment. Cela permet aux titulaires de comptes "vrifis" d'accder toutes les fonctionnalits et tous les outils. Cette catgorie d'utilisateurs peut empcher les comptes d'utilisateurs non vrifis de poster des commentaires ou d'interagir avec leurs messages s'ils le souhaitent. Quant aux comptes "non vrifis", classs comme "virtuels", leurs utilisateurs peuvent s'exprimer en utilisant des dizaines d'avatars, de filtres et de fonds virtuels, avec la possibilit de vrifier leurs comptes tout moment.Baaz offre une opportunit de soutenir les startups, les dveloppeurs et les crateurs de contenu."" "" () . "" Explore ǡ ."" . "" ɡ ."" ѡ GDPR CCPA. "" ɡ ."" :" "" . ɡ ɡ . ɡ ǡ . . ء ʡ . "" ǡ ".:" . "" ɡ ǡ . "" . . . """ ڡ . "" . "" . ǡ ." " "" "" ɡ ."" .