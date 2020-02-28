لأول مرة في تاريخ تونس: ثريا الجريبي تتسلّم مقاليد تسيير وزارة العدل وتباشر عملها كأول امرأة على رأس وزارة سيادية

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- تسلمت بعد ظهر اليوم و لأول مرة في تاريخ الحكومة التونسية ثريا الجريبي مقاليد تسيير وزارة العدل من محمد كريم الجموسي الوزير المنهتية مهامه على رأس الوزارة.ووفق بلاغ لوزارة العدل, مثّل موكب التسلم والتسليم مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة جهود إصلاح و تطوير المنظومة القضائية وتحسين أدائها، فضلا عن استكمال تنفيذ أشغال مختلف المشاريع الجارية في عديد المحاكم ، إلى جانب إيلاء متابعة خاصة لتقدُّم عمل اللجان المكلفة بمراجعة عدد من القوانين و المجلات والمضي في تطوير المنظومة القانونية و تعزيز نجاعتها وفق ما تقتضيه السياسة الجزائية للبلاد التونسية.كما شدّدت السيدة ثريا الجريبي على أولوية التركيز على استكمال مشروع العدالة الرقمية، لمزيد تحسين العمل القضائي و تيسير النفاذ للعدالة من قبل كل الأطراف المتداخلة في المنظومة القضائية في أفضل الظروف وأسرع الآجال.