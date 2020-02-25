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العلوي: حكومة الفخفاخ حكومة مولوتوف وقنابل متفجرة وما نعيشه مسلسل مقرف

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في حوار على قناة حنبعل ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اضعف من وزرائه من حيث الشرعية والبرامج.

واضاف العلوي " حزب تحيا تونس الطرف الاضعف انتخابيا هو الاقوى في تشكيل حكومة الفخفاخ" متابعا " هم يسيطرون اليوم على التشكيلة الوزارية بعد ان سيطر على الادارة من خلال التوظيف المكثف".
وتابع عبد اللطيف العلوي " يوسف الشاهد شكل الحكومة بتعاون مع لوبيات داخلية ودعم فرنسي واضح مضيفا " حكومة الفخفاخ حكومة مولوتوف وقنابل متفجرة".


وقال العلوي " حكومة الشاهد الجديدة هي حكومة المؤامرات من خلال الدفع بالفخفاخ مضيفا " نوايا الحكومة فاسدة رغم اننا نتمنة انتهاء هذا المسلسل المقرف".


  
  
  

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