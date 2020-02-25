العلوي: حكومة الفخفاخ حكومة مولوتوف وقنابل متفجرة وما نعيشه مسلسل مقرف

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في حوار على قناة حنبعل ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اضعف من وزرائه من حيث الشرعية والبرامج.
واضاف العلوي " حزب تحيا تونس الطرف الاضعف انتخابيا هو الاقوى في تشكيل حكومة الفخفاخ" متابعا " هم يسيطرون اليوم على التشكيلة الوزارية بعد ان سيطر على الادارة من خلال التوظيف المكثف".
وتابع عبد اللطيف العلوي " يوسف الشاهد شكل الحكومة بتعاون مع لوبيات داخلية ودعم فرنسي واضح مضيفا " حكومة الفخفاخ حكومة مولوتوف وقنابل متفجرة".
وقال العلوي " حكومة الشاهد الجديدة هي حكومة المؤامرات من خلال الدفع بالفخفاخ مضيفا " نوايا الحكومة فاسدة رغم اننا نتمنة انتهاء هذا المسلسل المقرف".
باب نات - قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في حوار على قناة حنبعل ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اضعف من وزرائه من حيث الشرعية والبرامج.
واضاف العلوي " حزب تحيا تونس الطرف الاضعف انتخابيا هو الاقوى في تشكيل حكومة الفخفاخ" متابعا " هم يسيطرون اليوم على التشكيلة الوزارية بعد ان سيطر على الادارة من خلال التوظيف المكثف".
وتابع عبد اللطيف العلوي " يوسف الشاهد شكل الحكومة بتعاون مع لوبيات داخلية ودعم فرنسي واضح مضيفا " حكومة الفخفاخ حكومة مولوتوف وقنابل متفجرة".
وقال العلوي " حكومة الشاهد الجديدة هي حكومة المؤامرات من خلال الدفع بالفخفاخ مضيفا " نوايا الحكومة فاسدة رغم اننا نتمنة انتهاء هذا المسلسل المقرف".
En continu
- Hier 21:59 الجزائر تعلن أول إصابة بكورونا لمواطن إيطالي
- Hier 21:56 قلب تونس.. حكومة بالإسعاف..
- Hier 21:21 إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 10
- Hier 19:43 لزهر العكرمي يستقيل مـن الحكومة
- Hier 16:34 النمسا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
- Hier 16:26 فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني
- Hier 16:01 مقامة نيل الثقة
- Hier 15:31 متى ينتفع المقيمون الأجانب برخصة الجولان؟
- Hier 12:37 الثورة التونسية بين الألم والحيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:37
|18:11
|15:41
|12:39
|06:56
|05:30
|
16°
|16°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-14
|19°-10
|16°-8
|20°-7
|24°-9
Follow @babnet_Tunisie
(107 743) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 384) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 637) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 164) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 530) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 499) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 789) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 514) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 268) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 47 991) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 263) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 762) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 757) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 496) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 120) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 089) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 36 742) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 34 589) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 119) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 750) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:MedTunisie ( )
Sur: راشد الخياري : ''سيتم جلد وزير التربية سياسيا داخل البرلمان''