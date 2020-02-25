العلوي: حكومة الفخفاخ حكومة مولوتوف وقنابل متفجرة وما نعيشه مسلسل مقرف

Mardi 25 Février 2020



قراءة: 0 د, 36 ث





باب نات

- قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في حوار على قناة حنبعل ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اضعف من وزرائه من حيث الشرعية والبرامج.واضاف العلوي " حزب تحيا تونس الطرف الاضعف انتخابيا هو الاقوى في تشكيل حكومة الفخفاخ" متابعا " هم يسيطرون اليوم على التشكيلة الوزارية بعد ان سيطر على الادارة من خلال التوظيف المكثف".وتابع عبد اللطيف العلوي " يوسف الشاهد شكل الحكومة بتعاون مع لوبيات داخلية ودعم فرنسي واضح مضيفا " حكومة الفخفاخ حكومة مولوتوف وقنابل متفجرة".وقال العلوي " حكومة الشاهد الجديدة هي حكومة المؤامرات من خلال الدفع بالفخفاخ مضيفا " نوايا الحكومة فاسدة رغم اننا نتمنة انتهاء هذا المسلسل المقرف".