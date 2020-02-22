قابس: عدد من الأهالي يهدمون مقابر قامت البلدية ببنائها لدفن مجهولي الهوية بحجّة أن الجثث لغير مسلمين

Samedi 22 Février 2020
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باب نات - تعرّضت الجمعة 21 فيفري، مجموعة من المقابر قامت بلدية قابس ببنائها في جزء من مقبرة أبو لبابة الأنصاري بدعم من الصليب الأحمر لدفن مجهولي الهوية.
وأقدم عدد من الأهالي على تخريب وتهشيم هذه المقابر رافضين دفن مجهولين في مقبرة "القوابسية" ودفن غير المسلمين في مقبرة المسلمين داعين إلى دفن مجهولي الهوية في مقبرة أخرى يتم اعدادها في الغرض.
باب نات - تعرّضت الجمعة 21 فيفري، مجموعة من المقابر قامت بلدية قابس ببنائها في جزء من مقبرة أبو لبابة الأنصاري بدعم من الصليب الأحمر لدفن مجهولي الهوية.
وأقدم عدد من الأهالي على تخريب وتهشيم هذه المقابر رافضين دفن مجهولين في مقبرة "القوابسية" ودفن غير المسلمين في مقبرة المسلمين داعين إلى دفن مجهولي الهوية في مقبرة أخرى يتم اعدادها في الغرض.
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Par:kamelnet ( )
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