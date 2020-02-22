Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

قابس: عدد من الأهالي يهدمون مقابر قامت البلدية ببنائها لدفن مجهولي الهوية بحجّة أن الجثث لغير مسلمين

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
قراءة: 0 د, 22 ث

باب نات - تعرّضت الجمعة 21 فيفري، مجموعة من المقابر قامت بلدية قابس ببنائها في جزء من مقبرة أبو لبابة الأنصاري بدعم من الصليب الأحمر لدفن مجهولي الهوية.

وأقدم عدد من الأهالي على تخريب وتهشيم هذه المقابر رافضين دفن مجهولين في مقبرة "القوابسية" ودفن غير المسلمين في مقبرة المسلمين داعين إلى دفن مجهولي الهوية في مقبرة أخرى يتم اعدادها في الغرض.




  
  
  

rtt-a6996e73902564cf314c8362cf9f4412-2020-02-22 19:22:04






6 de 6 commentaires pour l'article 198501

Azzah  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 12h 59m |           
Il y a eu vol de terrain, il y a eu abus de pouvoir, et l'auteur de ces deux délits se cache.

Qui a décidé de ces constructions sans l'avis des intéressés ? Qui a payé ces travaux abusifs ?

Détruire ces constructions abusives n'est que la réponse à cet abus de pouvoir.

A aucun moment il ne s'est agi de refuser d'enterrer qui que ce soit. Il s'agit de refuser qu'un anonyme soit venu décider de construire dans ce cimetière sans avoir ni informé les gens du pays, ni demandé leur autorisation. Détruire ce qui a été construit abusivement est légitime.

Le discours de ce monsieur est tout à fait fondé : "nous ne sommes pas pour refuser d'enterrer l'étranger, nous devons honorer tous les morts d'où qu'ils viennent, mais nous sommes contre le fait qu'un anonyme soit venu décider de prendre un bout de terrain sans notre autorisation dans ce cimetière qui est le nôtre, nous fils de gabes destinés à y être enterrés, et ceux pour qui cet aménagement abusif a été fait doivent être honorablement
enterrés mais dans un autre cimetière qui soit conçu pour eux".

Je n'y vois aucun fanatisme aucun refus de l'autre, mais exigence de respect envers les autochtones, sinon comment parler de démocratie si un anonyme, payé par l'UE sans doute, vienne sans droit ni loi prendre possession d'un bout de terrain qui ne lui appartient pas, ni à son commanditaire, et qu'il se livre à des constructions abusivement ? Il n'y a pas démocratie, il y a benalisme, je fais ce que je veux où je veux comme je veux et vous
devez accepter et vous taire.

Non le peuple tunisien dit non encore une fois à une enième manifestation de benalisme, et aucun "élu" ne peut plus, ne doit plus, agir en tunisie sans loi ni foi.

Un cimetière est un lieu sacré pour toutes les religions du monde, et nulle part on n'y fait n'importe quoi. En Tunisie les cimetières ont toujours été différentiés : cimetières musulmans pour les musulmans, juifs pour les juifs, catholiques pour les catholiques, et le respect mutuel a toujours été ainsi fondé. Il faudrait en aménager d'autres pour les athées, pour les anonymes comme ces malheureux noyés, pour le bouddhistes et pour tous ceux
qui vivent sur le sol tunisien; il y a assez de terrains qui pourraient être achetés à cette fin. Il faut cesser les provocations, respecter les morts, les vivants qui vont rejoindre les leurs dans ces cimetières.

Il faut arrêter le responsable de ces constructions abusives faites sur un terrain dont il a pris possession abusivement, et le juger.


Khabir  (Belgium)  |Dimanche 23 Février 2020 à 09h 56m |           
Dans les pays chrétiens ce sont les musulmans qui ne veulent pas être enterrés avec les autres et non le contraire !

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 23 Février 2020 à 08h 34m |           
من حيث المبدإ : دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين لا يجوز شرعا، و كذلك دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين. هذه أمور عقدية لا تناقش بالـ"هوى" و الرغبة.
مثلا في الغرب، يشتري المسلمون أرضا أحيانا بأسعار خيالية ليجعلوها مقابر خاصة بهم، و كذلك يفعل غير المسلمين في البلاد الإسلامية، يخصصون مقابر لهم... و هذه أدنى معايير إكرام الموتى.

من حيث التفصيل : ما كان للمسؤولين أن يتصرفوا بهذه الطريقة ثم يتملصوا بجبن. كما أن تهشيمها ليس الحل الأفضل إذ قد تصلح لمآرب أخرى.

فدعوكم من التعاليق الجوفاء و المواقف الخاوية في ما يخص العقيدة.

Essoltan  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 21h 41m |           
C'est vraiment HONTEUX .
Regardez la LÂCHETÉ HUMAINE où elle peut arriver .

Karimyousef  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 21h 15m |           
الجهل مصيبة،و مهما كانت ديانة الفرد،فله الحق في الدفن والاحترام.و لقد كرمنا بني آدم

Citoyenlibre  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 20h 27m |           
الجهل والتعصب والأديان مصيبة عضمى



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
10°
 21° % 81 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-822°-819°-1115°-720°-6
  • Avoirs en devises
    19436,6

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,10803 DT        1$ =2,88206 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   472,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582519037|198501 9240|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires