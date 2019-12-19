تطاوين : إحتجاج عدد من المواطنين امام مقر الولاية للمطالبة بتفعيل اتفاقيات الكامور وبإقالة الوالي

Jeudi 19 Decembre 2019
اقتحم عدد من المحتجين بتطاوين صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 مركز الولاية لطرد والي الجهة الذي غادر من الباب الخلفي.
و يشار إلى أن وقفة احتجاجية انتظمت صباح اليوم بساحة الشعب تلتها مسيرة نحو الولاية رفعوا خلالها شعارات تدعو إلى تنحية الوالي.
المصدر موزاييك
و يشار إلى أن وقفة احتجاجية انتظمت صباح اليوم بساحة الشعب تلتها مسيرة نحو الولاية رفعوا خلالها شعارات تدعو إلى تنحية الوالي.
المصدر موزاييك
En continu
- Hier 16:32 رسائل الرئيس المشفرة..
- Hier 14:20 قطر تحيي يومها الوطني باحتفالية وعروض عسكرية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:48
|12:23
|07:27
|05:54
|
18°
|15°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|16°-11
|20°-11
|20°-15
|18°-14
|18°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 96 341) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 653) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 639) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 312) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 977) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 023) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 176) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 446) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 43 548) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 42 716) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 601) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 955) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 750) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 145) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 285) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 799) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 619) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 249) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
( 35 965) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 890) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
Par:Azzah (France )
Sur: قبلي: سفيرة بريطانيا بتونس تؤكد حرص يلادها على انجازعدد من المشاريع بالجهة