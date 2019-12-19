تطاوين : إحتجاج عدد من المواطنين امام مقر الولاية للمطالبة بتفعيل اتفاقيات الكامور وبإقالة الوالي

Jeudi 19 Decembre 2019



اقتحم عدد من المحتجين بتطاوين صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 مركز الولاية لطرد والي الجهة الذي غادر من الباب الخلفي.و يشار إلى أن وقفة احتجاجية انتظمت صباح اليوم بساحة الشعب تلتها مسيرة نحو الولاية رفعوا خلالها شعارات تدعو إلى تنحية الوالي.المصدر موزاييك