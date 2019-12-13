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ردّ الخطوط التونسية حول خبر تصنيفها ضمن أسوأ شركات النقل الجوي

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
بلاغ صحفي - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام خلال اليومين الأخيرين خبرا مفاده تصنيف الخطوط التونسية ضمن أسوأ شركات النقل الجوي .

وفي هذا السياق تذكر الناقلة الوطنية أن الموقع الذي أورد الخبر غير معروف على المستوى العالمي وخاصة لدى الهيئات الدولية والإقليمية للطيران المدني وبالتالي فانه فاقد للمصداقية لعدم إصداره لمؤيدات ومعطيات علمية ومهنية تدعمّ هذا التصنيف.


وإذا تستغرب الشركة صدور هذا الخبر وسرّ تزامنه مع نشر النتائج الإيجابية للأشهر الأخيرة حيث تمكنت من تحقيق أرباح رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في مجال الطيران وتواضع الإمكانيات فإنها تدعو كافة وسائل الاعلام للتثبت من مثل هذه الاخبار التي تمس من سمعة الشركة وتهدد الاقتصاد الوطني وخاصة النشاط السياحي.

كما تضع الخطوط التونسية كافة مصالحها على ذمة الاعلامين للتثبت والاطلاع على المعلومات المتداولة قبل بثها للرأي العام.

  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194336

Zakarua  (Tunisia)  |Vendredi 13 Decembre 2019 à 17h 04m |           
سعر السّهم 630 م يغني عن التعليق .

Adel22  (Tunisia)  |Vendredi 13 Decembre 2019 à 16h 59m |           
Donnez nous des statistiques sur les retards... les demandes de remboursemnts refusées....le vol des bagages...



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