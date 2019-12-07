الحرس الوطني يحذر مستعملي الطريق من الضباب الكثيف بالطريق السيارة A1

Samedi 07 Decembre 2019
باب نات - تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 من الكلم 162 منزل حياة من ولاية المنستير إلى الكلم 172 محول كركر من ولاية المهدية.
تدعو الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق إلى:
الالتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لرد الفعل عند الإقتضاء.
تفادي الوقوف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء، أماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.
الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.
إستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.
كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:71960448-71963512
كما يمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني مجانا على الرقم 193.
تدعو الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق إلى:
الالتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لرد الفعل عند الإقتضاء.
تفادي الوقوف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء، أماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.
الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.
إستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.
كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:71960448-71963512
كما يمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني مجانا على الرقم 193.
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Par:belfahem (Tunisia )
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