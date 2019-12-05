المنستير: الشاهد يضع حجر الأساس لبناء وحدة صناعية لانتاج كوابل السيارات

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد مساء اليوم بالقطب التكنولوجي بالمنستير حجر الأساس لبناء وحدة صناعية لانتاج كوابل السيارات SEWS-TN التابعة للشركة اليابانية العالمية "SUMITOMO" بطاقة تشغيلية تقدر ب 5000 موطن شغل 2000 هذه السنة و3000 سنة 2024 وباستثمارات جملية تقدر ب 68 مليون دينار...
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Par:essoltan (France )
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