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المنستير: الشاهد يضع حجر الأساس لبناء وحدة صناعية لانتاج كوابل السيارات

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد مساء اليوم بالقطب التكنولوجي بالمنستير حجر الأساس لبناء وحدة صناعية لانتاج كوابل السيارات SEWS-TN التابعة للشركة اليابانية العالمية "SUMITOMO" بطاقة تشغيلية تقدر ب 5000 موطن شغل 2000 هذه السنة و3000 سنة 2024 وباستثمارات جملية تقدر ب 68 مليون دينار...




  
  
     
  

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