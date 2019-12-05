عبير موسي تواصل التهريج والبلطجة في البرلمان وتتهجّم على نوّاب قلب تونس

Jeudi 05 Decembre 2019



باب نات

- تواصل الخميس 5 ديسمبر، مسلسل التهريج من طرف النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي يبدو أنها مصرّة على اثارة الفوضى في مجلس النواب.وبعد الاعتصام واقتحام أشغال لجنة المالية ومحاولة تعطيل دخلت عبير موسي في مشادة كلامية مع نواب قلب تونس أسامة الخليفي وسفيان طوبال.وظهرت عبير موسي وهي تعربد وتصرخ في وجهيهما قائلة "يا قلآبة الفيستة، تو ولّيتو ما عندكمش مشكلة مع حركة النهضة، ما عندكمش مبادئ".يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، عبير موسي، أعلنت مواصلة الاعتصام بمجلس النواب الي حين اصدار اعتذار رسمي من حركة النهضة.كما أعلنت أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020 قبل صدور الاعتذار.