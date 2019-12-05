عبير موسي تواصل التهريج والبلطجة في البرلمان وتتهجّم على نوّاب قلب تونس

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - تواصل الخميس 5 ديسمبر، مسلسل التهريج من طرف النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي يبدو أنها مصرّة على اثارة الفوضى في مجلس النواب.
وبعد الاعتصام واقتحام أشغال لجنة المالية ومحاولة تعطيل دخلت عبير موسي في مشادة كلامية مع نواب قلب تونس أسامة الخليفي وسفيان طوبال.
وظهرت عبير موسي وهي تعربد وتصرخ في وجهيهما قائلة "يا قلآبة الفيستة، تو ولّيتو ما عندكمش مشكلة مع حركة النهضة، ما عندكمش مبادئ".
يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، عبير موسي، أعلنت مواصلة الاعتصام بمجلس النواب الي حين اصدار اعتذار رسمي من حركة النهضة.
كما أعلنت أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020 قبل صدور الاعتذار.
وبعد الاعتصام واقتحام أشغال لجنة المالية ومحاولة تعطيل دخلت عبير موسي في مشادة كلامية مع نواب قلب تونس أسامة الخليفي وسفيان طوبال.
وظهرت عبير موسي وهي تعربد وتصرخ في وجهيهما قائلة "يا قلآبة الفيستة، تو ولّيتو ما عندكمش مشكلة مع حركة النهضة، ما عندكمش مبادئ".
يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، عبير موسي، أعلنت مواصلة الاعتصام بمجلس النواب الي حين اصدار اعتذار رسمي من حركة النهضة.
كما أعلنت أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020 قبل صدور الاعتذار.
4 de 4 commentaires pour l'article 193842
En continu
- Hier 20:15 ''الوحلة في الكحلة''
- Hier 18:33 في البلطجة، و غياب الدولة الفعالة
- Hier 16:51 العشق الممنوع بين البلطجية و الديمقراطية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:17
|07:17
|05:44
|
16°
|19°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|19°-14
|20°-12
|20°-12
|18°-12
|17°-13
Follow @babnet_Tunisie
(117 546) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 92 691) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 400) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 672) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 172) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 363) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 597) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 107) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 667) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 060) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 821) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 810) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 43 869) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 737) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 171) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 544) السليطي: الإذن بالاحتفاظ بسامي الف
( 40 203) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 018) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 797) عبد اللطيف العلوي لسامية عبو: نعا
( 39 790) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
Par:aziz75 (France )
Sur: عبير موسي تواصل التهريج والبلطجة في البرلمان وتتهجّم على نوّاب قلب تونس