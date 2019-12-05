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عبير موسي تواصل التهريج والبلطجة في البرلمان وتتهجّم على نوّاب قلب تونس

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - تواصل الخميس 5 ديسمبر، مسلسل التهريج من طرف النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي يبدو أنها مصرّة على اثارة الفوضى في مجلس النواب.

وبعد الاعتصام واقتحام أشغال لجنة المالية ومحاولة تعطيل دخلت عبير موسي في مشادة كلامية مع نواب قلب تونس أسامة الخليفي وسفيان طوبال.


وظهرت عبير موسي وهي تعربد وتصرخ في وجهيهما قائلة "يا قلآبة الفيستة، تو ولّيتو ما عندكمش مشكلة مع حركة النهضة، ما عندكمش مبادئ".


يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، عبير موسي، أعلنت مواصلة الاعتصام بمجلس النواب الي حين اصدار اعتذار رسمي من حركة النهضة.
كما أعلنت أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020 قبل صدور الاعتذار.



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 193842

Aziz75  (France)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 11h 54m |           
ينبغي توقفها عند حدها بواسطة القانون.. و إخراجها من المجلس بالقوة العامة، و منعها من دخوله إلا إذا ألتزمت بإحترام قواعد اللعبة الديمقراطية. التهور لامبرر له.

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 11h 35m |           
،و تواصل الوشواشة 👎🏿المرتزقة💰
👹 في التشويييييييش في برلمان الشعب🦟
🚀 degaaaaaaaage 🚀
🛠 الشعب يريد الناس إلي تخدم ⚒

🗣 ميش ناس الي تنبح 🗣

Tuttifrutti  (Singapore)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 11h 30m |           
الله لا تربحك يا عبير أنت واللي انتخبوك

Kamelnet  (Tunisia)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 11h 29m |           
الله لا تربح الي انتخبوكم 👹



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