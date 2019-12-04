لأول مرة..كلية العلوم بصفاقس تحتفي بالسنة الدولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية

Mercredi 04 Decembre 2019



وائل الرميلي: يحتفي قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة صفاقس يوم غد الخميس 5 ديسمبر 2019 بالسنة الدولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية 2019 وذلك عبر تنظيم ملتقي علمي، سيجمع مجموعة من المداخلات الشفاهية والمعلقات لعدد من الباحثين المشاركين وعرض عدة محاضرات يلقيها أساتذة جامعيون تونسيون وذلك بخضور ثلة من الباحثين و الاساتذة و الطلبة بجامعة صفاقس.و يتضمن برنامج التظاهرة التي ستفتتح بكلمة مدير قسم الكيمياء بكلية العلوم بصفاقس الأستاذ سليم الصالحي، محاضرة بعنوان " La symphobie des éléments chimiques, histoire et signification du tableau périodique des éléments chimiques " يأثثها كل من الاستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس الدكتور المكي عبد المولى و الاستاذة الجامعية بالكلية الدكتورة سوار ولها مكني.كما تم برمجة خلال هذه التظاهرة تنظبم حفل تكريم ثلة من الأساتذة الجامعيون بقسم الكيمياء المحالون على شرف المهنة تقديرا لهم لجهودهم العظيمة المبذولة خلال سنوات عملهم الطويلة بالقسم.يشار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت هذه السنة الدولية بإقرار من قبل المؤتمر العام ليونسكو كمبادرة للعمل على مدار عام كامل على رفع مستوى الوعي بالكيمياء وتطبيقاتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما يندرج الجدول الدوري للعناصر الكيميائية في عداد أهم الإنجازات التي حُققت في مجال العلوم بإعتباره لا تقتصر أهميته على تجسيد جوهر الكيمياء وحدها، بل كذلك مجالي الفيزياء والأحياء، الأمر الذي يجعل منه أداة فريدة تُمكّن العلماء من التنبؤ بالبنية الإلكترونية للعناصر وخواصها سواء كانت على كوكب الأرض أو في أي بقعة من هذا الكون. ولا يعدّ هذا الجدول مجرّد دليل أو لائحة بالذرات المعروفة في الكون، بل نافذة نطل منها كي نزداد فهماً للعالم.وتجدر الإشارة إلى أنّ عام 2019 يصادف الذكرى 150 لإنشاء الجدول الدوري على يد العالم الروسي ديميتري إيفانوفيتش مندليف.برنامج التظاهرة: