لطفي العبدلي ساخرا من قناة الحوار : ملّا عتب اللي يجيكم ضيف يشد الحبس

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - سخر المسرحي لطفي العبدلي من قناة الحوار التونسي في إشارة لبطاقة الإيداع بالسجن التي صدرت الجمعة 29 نوفمبر في شأن مغني الراب أحمد بن أحمد المعروف بكلاي بي يي جي .
ودون لطفي العبدلي قائلا " ملّا عتب اللي يجيكم ضيف يشد الحبس".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت ظهر اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق مغني الراب كلاي بيبي دجي بسبب الشكاية التى رفعتها عليه مؤخرا الاعلامية بية الزردي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ردّا على المناوشة التي حصلت بينهما على قناة الحوار التونسي.
ودون لطفي العبدلي قائلا " ملّا عتب اللي يجيكم ضيف يشد الحبس".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت ظهر اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق مغني الراب كلاي بيبي دجي بسبب الشكاية التى رفعتها عليه مؤخرا الاعلامية بية الزردي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ردّا على المناوشة التي حصلت بينهما على قناة الحوار التونسي.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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