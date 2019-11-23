الاحتفاظ بمنتحل صفة قريب عائلة آدم بوليفة على اذاعة موزاييك

Samedi 23 Novembre 2019
أفادت اذاعة موزاييك أن النيابة العمومية أذنت للوحدات الأمنية بالاحتفاظ بالشاب الذي ظهر في برنامج نجوم على اذاعة موزاييك اف ام ظهر السبت منتحلا صفة قريب المرحوم "آدم بوليفة" الذي توفي في مطعم ''الماديسون'' بالعاصمة، وتحدّث عن ملابسات مقتل 'آدم' مقدما نفسه على أنه من أقاربه .
وقررت النيابة الاحتفاظ بالشاب من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة الغير وبث وإشاعة الأخبار الزائفة .
اقرأ أيضا: منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم أدم بوليفة ويبرىء مريم الدباغ من جريمة الماديسون
وقررت النيابة الاحتفاظ بالشاب من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة الغير وبث وإشاعة الأخبار الزائفة .
اقرأ أيضا: منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم أدم بوليفة ويبرىء مريم الدباغ من جريمة الماديسون
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Par:kerker (France )
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