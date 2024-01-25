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طقس... ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 09:20 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يكون الطقس اليوم الخميس عامة قليل السحب مع ارتفاع طفيف في درجات حيث تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة و تكون في حدود 17 بالمرتفعات الغربية.
‏الرياح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية و بالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة في بقية ‏الجهات مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية بجهة قابس‎.‎
‏البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب ببقية السواحل. ‏


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