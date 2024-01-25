طقس... ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يكون الطقس اليوم الخميس عامة قليل السحب مع ارتفاع طفيف في درجات حيث تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة و تكون في حدود 17 بالمرتفعات الغربية.

‏الرياح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية و بالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة في بقية ‏الجهات مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية بجهة قابس‎.‎

‏البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب ببقية السواحل. ‏



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