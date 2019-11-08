فظيع : شاب في المهدية يذبح خطيبته ليلة الخطبة ويلقيها في سبخة وشاب آخر في قفصة يقتل خطيبته ويدفنها

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - نشرت الجمعة 8 نوفمبر، عدد من صفحات الفايسبوك صورة لشاب من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية أقدم الخميس 7 نوفمبر، على جريمة فظيعة تمثّلت في ذبح خطيبته ليلة خطبتهما.
وحسب ما تم تداوله فقد قام بعد قتلها بالقاء جثّتها في سبخة بالمنطقة قبل أن يسلّم نفسه للسلطات الأمنية ويعترف بجريمته التي تُعتبر من أفظع الجرائم التي شهدته الجهة.
وقد تم تداول فيديو للقاتل ليلة الخطبة وهو يتشاجر مع خطيبته خلال التقاط الصور وهو يتعامل مع خطيبته بطريقة عنيفة.
من جانب آخر شهدت ولاية قفصة الخميس 7 نوفمبر جريمة شنيعة شبيهة بجريمة المهدية تمثّلت في قتل شاب لخطيبته ودفنها قبل أن يُبلغ أهله بالجريمة ويلوذ بالفرار.
وحسب ما تم تداوله فقد قام بعد قتلها بالقاء جثّتها في سبخة بالمنطقة قبل أن يسلّم نفسه للسلطات الأمنية ويعترف بجريمته التي تُعتبر من أفظع الجرائم التي شهدته الجهة.
وقد تم تداول فيديو للقاتل ليلة الخطبة وهو يتشاجر مع خطيبته خلال التقاط الصور وهو يتعامل مع خطيبته بطريقة عنيفة.
من جانب آخر شهدت ولاية قفصة الخميس 7 نوفمبر جريمة شنيعة شبيهة بجريمة المهدية تمثّلت في قتل شاب لخطيبته ودفنها قبل أن يُبلغ أهله بالجريمة ويلوذ بالفرار.
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:46 مرصد الشفافية يدعو إلى إقالة شوقي الطبيب
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
- Hier 21:13 من أنتم؟
- Hier 20:36 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ''وشواشة''
- Hier 19:17 الحصـــــــــــــــــــــــــــــــار..
- Hier 19:11 اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
23°
|22°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-14
|18°-12
|19°-11
|17°-12
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 196) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(137 082) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 392) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 767) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 105) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 545) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 589) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 029) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 134) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 430) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 369) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 511) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 465) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 053) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 872) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 274) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 553) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 377) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 914) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 796) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:independentMen (Tunisia )
Sur: العديد من المنظمات تدين ''حملة التحريض والثلب'' التي يتعرّض لها الاتحاد العام التونسي للشغل