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فظيع : شاب في المهدية يذبح خطيبته ليلة الخطبة ويلقيها في سبخة وشاب آخر في قفصة يقتل خطيبته ويدفنها

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - نشرت الجمعة 8 نوفمبر، عدد من صفحات الفايسبوك صورة لشاب من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية أقدم الخميس 7 نوفمبر، على جريمة فظيعة تمثّلت في ذبح خطيبته ليلة خطبتهما.

وحسب ما تم تداوله فقد قام بعد قتلها بالقاء جثّتها في سبخة بالمنطقة قبل أن يسلّم نفسه للسلطات الأمنية ويعترف بجريمته التي تُعتبر من أفظع الجرائم التي شهدته الجهة.


وقد تم تداول فيديو للقاتل ليلة الخطبة وهو يتشاجر مع خطيبته خلال التقاط الصور وهو يتعامل مع خطيبته بطريقة عنيفة.

من جانب آخر شهدت ولاية قفصة الخميس 7 نوفمبر جريمة شنيعة شبيهة بجريمة المهدية تمثّلت في قتل شاب لخطيبته ودفنها قبل أن يُبلغ أهله بالجريمة ويلوذ بالفرار.

  
  
     
  
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