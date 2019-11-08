لطفي زيتون: من هي النهضة حتى ترفض التشاور مع الدستوري الحر وقلب تونس

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون في مداخلة على قناة التاسعة انه من الخطا استثناء الحزب الدستوري الحر وقلب تونس مضيفا "لم اكن موافقا على هذا الامر في الحركة".
وأضاف لطفي زيتون " لقد اخطانا في عدم اشراك تبار المحبة في 2011 في المشاورات المتعلقة بالحكومة واليوم نعيد نفس الأخطاء".
وتابع قائلا " من هي حركة النهضة حتى لا تتشاور مع ممثلي جزء من الشعب التونسي مهما اختلفنا معهم سياسيا ومن هم حتى يرفضون توليها رئاسة الحكومة "هل نحن يهود"".
وقد حذر الاعلامي برهان بسيس زيتون من العبارة المناهضة للسامية ولليهود ليجيبه قائلا "اعتذر عن زلة اللسان".
وأضاف لطفي زيتون " لقد اخطانا في عدم اشراك تبار المحبة في 2011 في المشاورات المتعلقة بالحكومة واليوم نعيد نفس الأخطاء".
وتابع قائلا " من هي حركة النهضة حتى لا تتشاور مع ممثلي جزء من الشعب التونسي مهما اختلفنا معهم سياسيا ومن هم حتى يرفضون توليها رئاسة الحكومة "هل نحن يهود"".
وقد حذر الاعلامي برهان بسيس زيتون من العبارة المناهضة للسامية ولليهود ليجيبه قائلا "اعتذر عن زلة اللسان".
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Par:sarih (Tunisia )
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