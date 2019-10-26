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في لقائه برئيس الجمهورية... سليم العزابي يؤكد دعم حزبه للرئيس ولكل المبادرات التي من شأنها إنجاح الانتقال الاقتصادي والاجتماعي

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، سليم العزابي الأمين العام لحزب حركة تحيا تونس.

وأفاد سليم العزابي أن اللقاء مثّل مناسبة لتقديم التهاني باسم حركة تحيا تونس لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا لكل التونسيين والتأكيد على دعم حزبه للرئيس ولكل المبادرات التي من شأنها إنجاح الانتقال الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الحياة اليومية للتونسيين وإيجاد حلول لمشاكلهم مع التشديد على ضرورة طي صفحة الانتخابات وتوحيد جهود الجميع لمجابهة صعوبات المرحلة الراهنة، مثمنا في هذا الإطار مضامين خطاب رئيس الجمهورية بمجلس نواب الشعب الأربعاء الفارط.


من جانبه جدّد رئيس الجمهورية دعوته للحوار بين جميع الأطراف والاسراع بصياغة برنامج للحكومة القادمة يرتقي إلى مستوى تطلعات التونسيين، مبني على الكفاءة لا المحاصصة الحزبية وفي إطار الالتزام الكامل بمقتضيات الدستور.

  
  
     
  
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