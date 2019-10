Signature d’un Accord d’association entre la Tunisie et le Royaume-Uni

Samedi 05 Octobre 2019



Au cours d’une cérémonie organisée le 04 octobre 2019 au siège du Foreign and Commonwealth Office à Londres, M. Nabil Ben Khedher, Ambassadeur de Tunisie à Londres, et Mme Louise De Sousa, Ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, ont signé un Accord établissant une Association entre la Tunisie et le Royaume-Uni.En tant que premier pays nord-africain à conclure un tel accord avec le Royaume-Uni, la Tunisie réaffirme ainsi le dynamisme de sa diplomatie économique, visant notamment la diversification de ses partenaires commerciaux au-delà des marchés traditionnels, et le renforcement de ses relations avec ceux-ci, au premier rang desquels le Royaume-Uni, sixième puissance économique mondiale.Dans ce contexte, ce nouveau cadre juridique qui régira les relations bilatérales entre les deux pays -dès lors que le Royaume-Uni quittera l’Union Européenne-, est un signal fort traduisant la volonté conjointe de la Tunisie et du Royaume-Uni de consolider les liens traditionnels qui les unissent, et d’assurer la continuité et la fluidité de leurs échanges commerciaux, et ce en permettant aux entreprises et consommateurs des deux pays de continuer de bénéficier de conditions préférentielles dans un contexte post-Brexit.Par conséquent, en concluant cet Accord d’association, la Tunisie et le Royaume-Uni entendent donner une impulsion significative à leurs flux commerciaux bilatéraux évalués à 1,5 milliards de dinars en 2019, les hisser à un niveau conforme aux expectatives communes, ainsi que créer des conditions favorables à l’exploitation du potentiel en matière de commerce et d’investissement existant dans les deux pays.