La Tunisienne Aya Chebbi reçoit le Prix Fondation Gates

Samedi 28 Septembre 2019



Aya Chebbi, une activiste tunisienne âgée de 31 ans, fondatrice du Mouvement Afrika Youth Movement et Envoyée Spéciale de l'Union Africaine pour la jeunesse, a reçu le prix de la Fondation Gates "Campaigner Award" aux Goalkeepers Global Goals Awards. Aya a reçu ce prix pour son travail sur la consolidation de la paix et la mobilisation non violente des jeunes en Afrique.Elle a déclaré: "Nous vivons dans un monde où les politiciens attisent la xénophobie et la violence" au moment de la remise de son prix""Il est devenu acceptable de négocier les droits de l'homme pour des projets d'assainissement", a déclaré Chebbi, manifestant son désaccord avec le prix PM Narendra Modi de L'Inde "La réalité dans laquelle nous vivons est dangereuse parce que nos dirigeants mondiaux l’ignorent, la perpétuent et même se taisent face à l’injustice."