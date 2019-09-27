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تونس: إيقاف شخص من أجل مسك وترويج 986 قارورة مشروبات كحولية فاخرة بقيمة مالية تفوق 300 ألف دينار

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - في إطار التصدي لظاهرة الاتجار في المشروبات الكحولية الفاخرة المتأتية من عمليات التهريب أو من المسالك غير القانونية وبناءً على معلومات مفادها تزعّم شخص (عمره 44 سنة، قاطن الكرم الغربي) لشبكة مختصة في الاتجار في المشروبات الكحولية المُهرّبة وترويجها بتونس العاصمة.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية , داهمت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم 26 سبتمبر 2019، بعد مراجعة النيابة العمومية، مستودع تابع للمعني كائن بالكرم الغربي وحجزت داخله 986 قارورة مشروبات كحولية فاخرة مختلفة الأنواع بقيمة مالية تفوق 300 ألف دينار، اعترف صاحبها بأنها متأتية من مسالك غير قانونية.


باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "مسك وترويج بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والاتجار في المشروبات الكحولية الفاخرة".

  
  
     
  
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