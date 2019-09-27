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طبرقة: حجز حوالي 31 ألف دينار وأدوية ومستلزمات طبية على متن سيارتين

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - مكّنت يوم 26 سبتمبر 2019 دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بطبرقة من ضبط سيّارة بالقرب من المراكب المعدّة لصيد المرجان على ملك شخص (عمره 39 سنة) ويرافقه شخص آخر محلّ شبهة فى تهريب المرجان وبتفتيش السيّارة تمّ العثور بداخلها على مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 15550 دينار وبمداهمة منزله تم حجز مستلزمات مخابر وتحاليل طبية دون فواتير كما تمّ العثور داخل سيارة ثانية على ملك المعني على مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 15500 دينار.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية للمركز البحري للحرس الوطني بطبرقة بتحرير محضر جبائي من أجل "مخالفة أحكام قانون المالية" و "مسك بضاعة مجهولة المصدر" وحجز المبلغ المالي المقدر بحوالي 31 ألف دينار وتسليمه إلى قابض الديوانة وحجز الأدوية والمستلزمات الطبية.


  
  
     
  
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