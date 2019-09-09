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الصحفي حسام يتعرّض للاعتداء من قبل فريق ''حملة'' الزبيدي

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - قال فوزي عبد الرحمان مدير حملة عبد الكريم الزبيدي ان المرشح الرئاسي يقدم اعتذاره للصحفي حسام حمدي بعد تعرضه للاعتداء من قبل فريق ''حملة'' الزبيدي.
وقال فوزي عبد الرحمان ان العمل مدان لا يشرف المرشح ولا الديمقراطية التونسية.

وتابع فوزي عبد الرحمان، " سنعمل على التحقيق في القضية وسنستمع للصحفي الذي تعرض للاعتداء وسنعاقب من تورط في العنف.

واكد عبد الرحمان ان الزبيدي شعر بالاسف وانزعج من العنف لانه يحترم الصحافة ويرفض العنف السياسي.



  
  
     
  
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