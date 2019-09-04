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على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض مواصلة ''مواجهة'' الصافي سعيد ويغادر حلقة ''الرئيس'' قبل نهايتها

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - أوضح الاعلامي سمير الوافي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن الكرونيكور برهان بسيس انسحب من حلقة ''الرئيس'' قبل نهايتها ورفض مواصلة محاورة الصافي سعيد ...

ويستضيف برنامج ''الرئيس'' مساء اليوم على قناة التاسعة كل من المرشح للرئاسة عن حركة النهضة عبد الفتاح مورو و المرشح المستقل المدعوم من حركة الشعب الصافي سعيد


وهذه تدوينة الوافي:
" للأسف وبعد نقاش حاد مع الضيف الثاني في حلقة " الرئيس" الأستاذ الصافي سعيد...إنسحب الزميل الكرونيكور برهان بسيس من الحلقة وغادرها قبل نهايتها...ورفض مواصلة محاورة الضيف الثاني...وقد سبق ذلك نقاش حاد ومتوتر بينهما...خسارة كنت أريدها مواجهة فكرية شيقة بين مثقفين...لكن حدّتها أفسدت إستمرارها..."
تشاهدون ذلك في الحلقة...مع التوضيح أننا نستضيف مرشحين رئاسيين في كل حلقة...يشاركني في محاورتهما برهان بسيس..."






  
  
     
  
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